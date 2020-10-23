Дальбек и Саморуков вернулись в состав ЦСКА, Киселевич и Сергеев пропустят матч с «Динамо»

Московский ЦСКА объявил состав на домашнюю встречу с минским «Динамо», сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».



В заявку вернулись защитники «армейцев» Клас Дальбек и Дмитрий Саморуков, а также нападающие Сергей Андронов и Тахир Мингачёв. Встречу пропустят форварды Кирилл Максимов, а также игроки обороны Богдан Киселевич и Артём Сергеев.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Рыков — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Голдобин;

Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;

Науменков — Блажиевский, Телегин — Андронов — Карнаухов;

Мингачёв — Голощапов, Попов — Светлаков — Коростелёв.

Место в воротах займёт Александр Шарыченков. Ларс Юханссон, начинавший предыдущую встречу в основе, станет его сменщиком.