Дальбек и Саморуков вернулись в состав ЦСКА, Киселевич и Сергеев пропустят матч с «Динамо»
Московский ЦСКА объявил состав на домашнюю встречу с минским «Динамо», сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».
В заявку вернулись защитники «армейцев» Клас Дальбек и Дмитрий Саморуков, а также нападающие Сергей Андронов и Тахир Мингачёв. Встречу пропустят форварды Кирилл Максимов, а также игроки обороны Богдан Киселевич и Артём Сергеев.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Рыков — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Голдобин;
- Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
- Науменков — Блажиевский, Телегин — Андронов — Карнаухов;
- Мингачёв — Голощапов, Попов — Светлаков — Коростелёв.
Место в воротах займёт Александр Шарыченков. Ларс Юханссон, начинавший предыдущую встречу в основе, станет его сменщиком.
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