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Дальбек и Саморуков вернулись в состав ЦСКА, Киселевич и Сергеев пропустят матч с «Динамо»

Дальбек и Саморуков вернулись в состав ЦСКА, Киселевич и Сергеев пропустят матч с «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА объявил состав на домашнюю встречу с минским «Динамо», сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».

В заявку вернулись защитники «армейцев» Клас Дальбек и Дмитрий Саморуков, а также нападающие Сергей Андронов и Тахир Мингачёв. Встречу пропустят форварды Кирилл Максимов, а также игроки обороны Богдан Киселевич и Артём Сергеев.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Рыков — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Голдобин;
  • Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
  • Науменков — Блажиевский, Телегин — Андронов — Карнаухов;
  • Мингачёв — Голощапов, Попов — Светлаков — Коростелёв.

Место в воротах займёт Александр Шарыченков. Ларс Юханссон, начинавший предыдущую встречу в основе, станет его сменщиком.

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