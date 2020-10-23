Чистов — о проигрыше в финале КС: думал, выиграем в следующем году, но это дано не каждому

Экс-нападающий челябинского «Трактора» Станислав Чистов рассказал об игре за «Анахайм» и финале Кубка Стэнли.



«Толком не поиграл в первой сборной России? Вот здесь можно вернуться к вопросу о том, о чём жалею. Хотелось сыграть на взрослом чемпионате мира, но на него, увы, не попал ни разу. Когда главным тренером сборной России работал Владимир Плющев, он меня звал. Но в тот момент я играл в Северной Америке за «Анахайм», мы дошли до финала Кубка Стэнли. Так что за сборную выступал только на Евротуре. Зато выиграл молодёжный чемпионат мира и побеждал на турнире для хоккеистов не старше 18 лет.



Тот «Анахайм» был хорош. Помимо меня за него выступали Илья Брызгалов, Лёха Смирнов, Сергей Фёдоров, Виталий Вишневский, ныне покойный Руслан Салей. Главным тренером был Майк Бэбкок, у нас собралась отличная команда. В 2003 году дошли до финала Кубка Стэнли, но в седьмом матче серии проиграли «Нью-Джерси», за который тогда играл Серёга Брылин.



Легендарный финал, да, но седьмой матч у нас совсем не получился, «сгорели» — 0:3. Очень хотелось выиграть Кубок Стэнли, но я был молодым и не понимал, что такое может случиться один раз в жизни. Думал, выиграем в следующем году, время ещё будет. Оказалось, дойти до финала, тем более выиграть его, дано далеко не каждому. Некоторые даже в плей-офф не попадают.



Кто из партнёров по звеньям больше всего запомнился? В «Анахайме» нравилось играть в тройке со Стивом Томасом, но отмечу также игру в «Бостоне» в одном звене с Патрисом Бержероном. Большой мастер, выступает за «медведей» по сей день», — сказал Чистов в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«В Америке я скучал, всегда хотелось домой». Большое интервью с Чистовым Нападающий Станислав Чистов повесил коньки на гвоздь. И рассказал много всего интересного.