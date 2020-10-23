Михайлис: первый гол получился нелепым, он подломил «Барыс»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с казанским «Ак Барсом» (1:3).



«Мы предполагали, что после такого проигрыша «Ак Барс» будет играть по-другому. Практически так же, как и в Казани. Трудно для нас матч сложился, казанцы много прессинговали и, наверное, действительно чуть свежее были. Где-то мы не успевали, но нас здорово вратарь выручал два периода. Первый гол — нелепый — нас подломил. Начали рушиться схемы, мы перестали успевать за соперником. В конце хотели исправить положение, но соперник не давал нам шанса. Они хорошо контролировали шайбу, владели ею в нашей зоне, много перехватывали, большим количеством игроков атаковали. Мы предупреждали ребят, что нужно играть активнее, агрессивнее, в давление, где-то шайбу отыграть, поработать на пятаке», — приводит слова Михайлиса пресс-служба КХЛ.

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