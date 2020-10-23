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Мифтахов: после шести пропущенных шайб в Хабаровске вообще не переживал

Мифтахов: после шести пропущенных шайб в Хабаровске вообще не переживал
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал итоги встречи с нурсултанским «Барысом» (3:1).

«После шести пропущенных шайб в Хабаровске вообще не переживал, забыл тот матч, и всё. Здесь площадка чуть поменьше, игра — побыстрее. «Барыс» сегодня играл дома, но, считаю, мы владели инициативой. Шанс поймать шайбу есть всегда. Получилось так, что я не особо видел игрока, который добивал, именно откуда он добивает. Мне, наверное, нужно было чуть побыстрее двигаться. Посмотрю ещё на видео тот момент, может быть, сейчас в чём-то ошибаюсь», — приводит слова голкипера казанцев пресс-служба КХЛ.

Казанский «Ак Барс» обыграл нурсултанский «Барыс». Встреча проходила на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 3:1.

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