Мифтахов: после шести пропущенных шайб в Хабаровске вообще не переживал
Голкипер казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал итоги встречи с нурсултанским «Барысом» (3:1).
«После шести пропущенных шайб в Хабаровске вообще не переживал, забыл тот матч, и всё. Здесь площадка чуть поменьше, игра — побыстрее. «Барыс» сегодня играл дома, но, считаю, мы владели инициативой. Шанс поймать шайбу есть всегда. Получилось так, что я не особо видел игрока, который добивал, именно откуда он добивает. Мне, наверное, нужно было чуть побыстрее двигаться. Посмотрю ещё на видео тот момент, может быть, сейчас в чём-то ошибаюсь», — приводит слова голкипера казанцев пресс-служба КХЛ.
Казанский «Ак Барс» обыграл нурсултанский «Барыс». Встреча проходила на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 3:1.
Гол Виктора Тихонова помог «Ак Барсу» обыграть «Барыс»
- 23 октября 2020
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