Светлов: уход Наиля Якупова – это, конечно, минус для команды

Главный тренер хабаровского «Амура» Сергей Светлов прокомментировал переход Наиля Якупов в «Авангард».
«Уход Наиля Якупова – это, конечно, минус для команды. Он качественный игрок, мы сказали ему спасибо, пожелали удачи в карьере», — приводит слова Светлова пресс-служба КХЛ.
В прошлом сезоне нападающий принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. В среднем за матч Якупов проводил на льду 14 минут. В плей-офф хоккеист участия не принял.
8 мая Якупов был обменян из СКА в «Витязь», а затем, не проведя ни одного матча за подольскую команду, был выменян в «Амур» на денежную компенсацию. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл за хабаровчан 15 матчей и набрал 7 (1+6) очков.
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