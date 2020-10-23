«Металлург» прервал серию из двух поражений, одержав волевую победу над «Северсталью»

Магнитогорский «Металлург» обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила в «Ледовом дворце» и завершилась со счётом 5:4.
Уже на 55-й секунде второго периода Никита Хлыстов с передач Тейлора Бека и Андрея Нестрашила вывел гостей вперёд. Спустя пять минут Йоонас Няттинен сравнял счёт. В середине игрового отрезка Игорь Гераськин сделал счёт 2:1 в пользу череповчан. Ещё через пять минут Егор Чижиков увеличил преимущество хозяев. В начале третьего периода Сергей Мозякин с передачи Семёна Кошелева отыграл одну шайбу, но всего через три минуты Чижиков оформил дубль. Спустя 36 секунд Харри Песонен сократил отставание, а через шесть минут оформил дубль и сравнял счёт. На 58-й минуте Тейлор Бек забросил пятую шайбу магнитогорцев в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Металлург» проведёт с «Торпедо» 26 октября. «Северсталь» сыграет 25 октября с минским «Динамо».
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