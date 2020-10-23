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«Металлург» прервал серию из двух поражений, одержав волевую победу над «Северсталью»

«Металлург» прервал серию из двух поражений, одержав волевую победу над «Северсталью»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила в «Ледовом дворце» и завершилась со счётом 5:4.

Уже на 55-й секунде второго периода Никита Хлыстов с передач Тейлора Бека и Андрея Нестрашила вывел гостей вперёд. Спустя пять минут Йоонас Няттинен сравнял счёт. В середине игрового отрезка Игорь Гераськин сделал счёт 2:1 в пользу череповчан. Ещё через пять минут Егор Чижиков увеличил преимущество хозяев. В начале третьего периода Сергей Мозякин с передачи Семёна Кошелева отыграл одну шайбу, но всего через три минуты Чижиков оформил дубль. Спустя 36 секунд Харри Песонен сократил отставание, а через шесть минут оформил дубль и сравнял счёт. На 58-й минуте Тейлор Бек забросил пятую шайбу магнитогорцев в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Металлург» проведёт с «Торпедо» 26 октября. «Северсталь» сыграет 25 октября с минским «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2020, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Хлыстов (Бек, Нестрашил) – 20:55' (5x5)   1:1 Няттинен (Лишка) – 25:23' (5x5)   2:1 Гераськин (Капустин, Кудако) – 30:48' (5x5)   3:1 Чижиков – 35:38' (5x5)   3:2 Мозякин (Кошелев) – 44:03' (5x5)   4:2 Чижиков (Лишка) – 47:56' (5x5)   4:3 Песонен (Яковлев, Земчёнок) – 48:32' (5x5)   4:4 Песонен (Николаев, Платонов) – 54:35' (5x5)   4:5 Бек (Юров, Хлыстов) – 57:12' (5x5)
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