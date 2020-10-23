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ЦСКА нанёс минскому «Динамо» четвёртое поражение кряду

ЦСКА нанёс минскому «Динамо» четвёртое поражение кряду
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 5:1.

На 7-й минуте Сергей Андронов с передач Павла Карнаухова и Михаила Науменкова вывел хозяев вперёд. В середине второго игрового отрезка Науменков увеличил преимущество москвичей. Ему ассистировали Антон Слепышев и Николай Голдобин. Спустя четыре минуты Егор Шарангович в меньшинстве отыграл одну шайбу, однако спустя 27 секунд Максим Шалунов с передач Константина Окулова и Егора Рыкова восстановил разницу в счёте. В начале третьего периода Николай Голдобин забросил четвёртую шайбу ЦСКА в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу ЦСКА проведёт 25 октября с китайским «Куньлунь Ред Стар». «Динамо» в этот же день сыграет с череповецкой «Северсталью».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2020, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Андронов (Карнаухов, Науменков) – 06:41' (5x5)   2:0 Науменков (Слепышев, Голдобин) – 31:14' (5x5)   2:1 Шарангович (Фальковский, Толопило) – 35:14' (4x5)   3:1 Шалунов (Окулов, Рыков) – 35:41' (5x4)   4:1 Голдобин (Слепышев, Кемпе) – 44:32' (5x5)   5:1 Кемпе (Андронов) – 59:59' (5x5)
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