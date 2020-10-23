ЦСКА нанёс минскому «Динамо» четвёртое поражение кряду

Московский ЦСКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 5:1.
На 7-й минуте Сергей Андронов с передач Павла Карнаухова и Михаила Науменкова вывел хозяев вперёд. В середине второго игрового отрезка Науменков увеличил преимущество москвичей. Ему ассистировали Антон Слепышев и Николай Голдобин. Спустя четыре минуты Егор Шарангович в меньшинстве отыграл одну шайбу, однако спустя 27 секунд Максим Шалунов с передач Константина Окулова и Егора Рыкова восстановил разницу в счёте. В начале третьего периода Николай Голдобин забросил четвёртую шайбу ЦСКА в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу ЦСКА проведёт 25 октября с китайским «Куньлунь Ред Стар». «Динамо» в этот же день сыграет с череповецкой «Северсталью».
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