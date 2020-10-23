«Сочи» прервал серию из шести поражений, обыграв «Витязь»

«Сочи» обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 5:2.



Первая шайба в матче была заброшена только на 24-й минуте. Счёт открыл Никита Точицкий с передач Сергея Шмелёва и Юрия Александрова. Хозяева смогли быстро отыграться. Спустя две минуты Джастин Дэнфорт с передачи Ильи Ежова реализовал численное большинство. В середине периода Дмитрий Колготин во второй раз в матче вывел сочинцев вперёд. Ему ассистировали Давид Рундблад и Данила Квартальнов. Тем не менее «Витязю» вновь потребовалось всего три минуты, чтобы сравнять счёт. Дубль оформил Дэнфорт. В начале третьего игрового отрезка уже в третий раз «Сочи» вышел вперёд. Вторую шайбу в матче забросил Колготин. Ещё по разу отличились Рундблад и Шмелёв.

Следующую встречу «Сочи» проведёт 25 октября со «Спартаком». «Витязь» 26 октября сыграет с московским «Динамо».