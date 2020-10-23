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«Сочи» прервал серию из шести поражений, обыграв «Витязь»

«Сочи» прервал серию из шести поражений, обыграв «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

«Сочи» обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 5:2.

Первая шайба в матче была заброшена только на 24-й минуте. Счёт открыл Никита Точицкий с передач Сергея Шмелёва и Юрия Александрова. Хозяева смогли быстро отыграться. Спустя две минуты Джастин Дэнфорт с передачи Ильи Ежова реализовал численное большинство. В середине периода Дмитрий Колготин во второй раз в матче вывел сочинцев вперёд. Ему ассистировали Давид Рундблад и Данила Квартальнов. Тем не менее «Витязю» вновь потребовалось всего три минуты, чтобы сравнять счёт. Дубль оформил Дэнфорт. В начале третьего игрового отрезка уже в третий раз «Сочи» вышел вперёд. Вторую шайбу в матче забросил Колготин. Ещё по разу отличились Рундблад и Шмелёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2020, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Точицкий (Шмелёв, Александров) – 23:56' (5x5)   1:1 Дэнфорт (Ежов) – 25:43' (5x4)   1:2 Колготин (Рундблад, Квартальнов) – 30:12' (5x5)   2:2 Дэнфорт (Хультстрём, Теденбю) – 33:52' (5x4)   2:3 Колготин (Шмелёв, Рундблад) – 45:56' (5x5)   2:4 Рундблад (Точицкий) – 52:07' (5x3)   2:5 Шмелёв – 59:18' (en)

Следующую встречу «Сочи» проведёт 25 октября со «Спартаком». «Витязь» 26 октября сыграет с московским «Динамо».

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