«Сочи» прервал серию из шести поражений, обыграв «Витязь»

«Сочи» обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 5:2.
Первая шайба в матче была заброшена только на 24-й минуте. Счёт открыл Никита Точицкий с передач Сергея Шмелёва и Юрия Александрова. Хозяева смогли быстро отыграться. Спустя две минуты Джастин Дэнфорт с передачи Ильи Ежова реализовал численное большинство. В середине периода Дмитрий Колготин во второй раз в матче вывел сочинцев вперёд. Ему ассистировали Давид Рундблад и Данила Квартальнов. Тем не менее «Витязю» вновь потребовалось всего три минуты, чтобы сравнять счёт. Дубль оформил Дэнфорт. В начале третьего игрового отрезка уже в третий раз «Сочи» вышел вперёд. Вторую шайбу в матче забросил Колготин. Ещё по разу отличились Рундблад и Шмелёв.
Следующую встречу «Сочи» проведёт 25 октября со «Спартаком». «Витязь» 26 октября сыграет с московским «Динамо».
- 23 октября 2020
-
22:05
-
21:56
-
21:50
-
21:45
-
21:28
-
21:15
-
21:13
-
20:52
-
20:50
-
20:33
-
20:15
-
19:44
-
19:20
-
19:15
-
19:00
-
18:47
-
18:31
-
18:26
-
18:22
-
18:00
-
17:45
-
17:37
-
17:19
-
16:55
-
16:53
-
16:39
-
16:22
-
15:45
-
15:25
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:45
-
14:21
-
14:16