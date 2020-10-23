16-летний нападающий «Металлурга» Юров побил рекорд Каменева

Нападающий «Металлурга» Данила Юров стал самым молодым автором гола в истории магнитогорского клуба в КХЛ. Случилось это в гостевой встрече с череповецкой «Северсталью».

При счёте 0:0 в начале второго периода магнитогорцы вошли в зону хозяев, Андрей Нестрашил подхватил шайбу и сделал пас на Тейлора Бека. Тот отдал передачу на синюю линию, откуда защитник Никит Хлыстов нанёс бросок. Шайбу в ворота подправил Данила Юров, для которого этот гол стал первым в КХЛ.

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Таким образом, Юров, которому к моменту заброшенной шайбы было 16 лет и 306 дней, побил предыдущий рекорд, принадлежавший Владиславу Каменеву. На тот момент российскому нападающему было 17 лет и 65 дней.