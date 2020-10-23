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Кожевников: большинство игроков молодёжки играют в КХЛ. В этом наше серьёзное преимущество

Кожевников: большинство игроков молодёжки играют в КХЛ. В этом наше серьёзное преимущество
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что руководство ФХР приняло абсолютно правильное решение повести на Евротур молодёжную сборную России во главе с Игорем Ларионовым.

«У нашей «молодёжки» не за горами главное соревнование — чемпионат мира. Подготовка к нему получается необычной — из-за пандемии отменены турниры в Чехии и Швеции, а также традиционная суперсерия со сборными юниорских лиг Канады. Выступление на предстоящем Кубке Карьяла — отличная возможность у каждого из кандидатов показать себя.

Выступление игроков в статусе национальной сборной, бесспорно, придаст им больше уверенности. Да, большинство из ребят играют в КХЛ, во взрослой лиге. Это огромное преимущество нашей сборной. Кто-то из ребят уже вышел на ведущие роли в своих клубах. Но, в любом случае, уровень Евротура намного выше и серьезнее», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Объявлен состав сборной России на Кубок Карьяла
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