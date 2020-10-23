Светлов: победы в матчах с «Йокеритом» и «Ак Барсом» отняли много эмоций у игроков «Амура»

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов подвёл итоги встречи с челябинским «Трактором».



«Поздравляю соперника с победой. В целом играли сегодня неплохо, создали много моментов. К сожалению, не все шансы использовали. Победы в матчах с «Йокеритом» и «Ак Барсом» отняли много эмоций. После таких успехов найти психологические и физические силы непросто. У нас, увы, не самая длинная «скамейка». Соперник сегодня опережал нас на полтакта. Аликин был в хорошем тонусе, не хотелось сбивать его победную волну. Больших претензий к нему нет, но сегодня не помогли ему блокированными бросками», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.



Напомним, «Амур» принимал «Трактор» и проиграл со счётом 2:4. Подопечные Анвара Гатиятулина одержали четвёртую победу в последних матчах, тем самым прервав трёхматчевую победную серию «тигров».

«Трактор» на выезде переиграл «Амур», прервав победную серию хабаровского клуба