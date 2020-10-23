Тодд Ричардс покинул «Тампу». Он станет помощником главного тренера в «Нэшвилле»

Тодд Ричардс занял пост помощника главного тренера «Нэшвилл Предаторз», сообщается на официальном сайте команды.



Он провёл четыре сезона в тренерском штабе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Вместе с «молниями» 54-летний специалист выиграл Кубок Стэнли в 2020 году.



До «Лайтнинг» Ричардс был главным тренером в «Миннесоте Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс».



Напомним, «Тампа-Бэй» ищет варианты разгрузить платёжную ведомость. Сообщалось, что руководство клуба даже просило капитана Стивена Стэмкоса снять запрет на обмен. Недавно игроку была сделана новая операция. Контракт Стэмкоса с зарплатой $ 8,5 млн в год рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ранее инсайдер Боб Маккензи сообщил, что канадский форвард не вошёл в число неприкасаемых игроков «молний».

Sportsnet: «Тампа» просила Стивена Стэмкоса снять запрет на обмен