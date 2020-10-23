Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тодд Ричардс покинул «Тампу». Он станет помощником главного тренера в «Нэшвилле»

Тодд Ричардс покинул «Тампу». Он станет помощником главного тренера в «Нэшвилле»
Хоккей / НХЛ 0

Тодд Ричардс занял пост помощника главного тренера «Нэшвилл Предаторз», сообщается на официальном сайте команды.

Он провёл четыре сезона в тренерском штабе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Вместе с «молниями» 54-летний специалист выиграл Кубок Стэнли в 2020 году.

До «Лайтнинг» Ричардс был главным тренером в «Миннесоте Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс».

Напомним, «Тампа-Бэй» ищет варианты разгрузить платёжную ведомость. Сообщалось, что руководство клуба даже просило капитана Стивена Стэмкоса снять запрет на обмен. Недавно игроку была сделана новая операция. Контракт Стэмкоса с зарплатой $ 8,5 млн в год рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ранее инсайдер Боб Маккензи сообщил, что канадский форвард не вошёл в число неприкасаемых игроков «молний».

Sportsnet: «Тампа» просила Стивена Стэмкоса снять запрет на обмен
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020