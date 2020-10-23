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Старт нового сезона в НХЛ запланирован на 1 января 2021 года

Старт нового сезона в НХЛ запланирован на 1 января 2021 года
Хоккей / НХЛ 0

Генеральные менеджеры клубов НХЛ провели первую за длительное время встречу с руководством лиги. На ней было подтверждено, что следующий сезон планируется начать 1 января 2021 года, сообщает журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Ранее предполагалось, что начало регулярного чемпионата будет запланировано на первое декабря 2020 года. Дата начала тренировочных лагерей будет названа позже.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 был доигран в «пузырях», которые были организованы в Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала «Тампа-Бэй Лайтнинг», обыгравшая в шести встречах «Даллас Старз» (4:2). Последний матч завершился со счётом 2:0, шайбы забросили Брейден Пойнт и Блейк Коулман.

«Тампа» обыграла «Даллас» и стала обладателем Кубка Стэнли
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