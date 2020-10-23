Максим Третьяк впервые за карьеру в КХЛ выиграл 2 матча в сезоне

ХК «Сочи» обыграл «Витязь» со счётом 5:2 на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ. Голкипер южан Максим Третьяк вышел в стартовом составе и одержал с командой победу, отразив 14 бросков из 16.



Это вторая победа вратаря в сезоне, и это произошло с Третьяком впервые в карьере. До этого одна победа у него была в сезоне-2016/2017.



Ранее, 5 октября, «Сочи» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу подопечных Александра Андриевского.



Одним из главных героев встречи стал голкипер «Сочи» Максим Третьяк, отразивший 28 бросков из 30. Это победа стала первой для Максима в КХЛ за четыре года. 15 ноября 2016-го вратарь в составе «Адмирала» обыграл новокузнецкий «Металлург», совершив 21 сейв.



Максим — внук президента ФХР Владислава Третьяка.

Максим Третьяк впервые с 2016 года выиграл матч в КХЛ