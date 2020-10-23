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Кравец: после победы над Уфой «Витязь» почему-то поверил, что пешком может обыграть любого

Кравец: после победы над Уфой «Витязь» почему-то поверил, что пешком может обыграть любого
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги встречи с «Сочи» (2:5).

«Сложно это назвать той игрой, которую мы хотим видеть в исполнении команды. Играли без души, без желания, на каких-то старых заслугах. После того как обыграли Уфу, почему-то поверили, что пешком можем обыграть любого соперника, на мастерстве. Надо с этим бороться, но пока не получается. На протяжении второго сезона одно и то же происходит. Соперник сегодня был нам по силам, но без желания, без работы, без выполнения задания невозможно обыграть никого. Теперь надо снова доказывать, что мы команда, что умеем и хотим играть.

Какое сегодня было задание? Хорошее движение, давление, быстрое начало атаки, не передерживать шайбу защитникам, а нападающим — держать её в соне соперника, выполнять определённые раскаты… Мы же всё делали наоборот. Вообще ничего не сделали, просто откатались. Удачно сыграли в большинстве — это единственное светлое пятно», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

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