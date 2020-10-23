Ставровский — о первой победе в «Сочи»: эмоций полно, но ощутил их не до конца

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал итоги встречи с подольским «Витязем», а также поделился эмоциями от первой победы в качестве наставника сочинцев.



«Все четыре звена работали сегодня как часы, что очень порадовало. Выиграли много борьбы, и в итоге победа осталась за нами. Эмоции от первой победы? Пока не знаю… Эмоций полно, но ощутил их не до конца», — приводит слова Ставровского пресс-служба КХЛ.



Напомним, «Сочи» обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 5:2.



В середине октября Ставровский возглавил «Сочи». В прошедшем сезоне входил в тренерский штаб юниорской сборной России. Вместе со сборной стал обладателем Кубка вызова в 2019 году. В нынешнем сезоне был тренером хоккейного клуба «Северсталь». 13 октября череповецкий клуб сообщил об уходе специалиста с занимаемой должности.

Экс-тренер «Северстали» Евгений Ставровский возглавил ХК «Сочи»