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Нападающий «Флориды» Александр Барков может перейти в «Таппару» на правах аренды

Нападающий «Флориды» Александр Барков может перейти в «Таппару» на правах аренды
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков всерьёз рассматривает вариант с игрой за «Таппару» в чемпионате Финляндии, сообщает сайт «Aamulehti».

В таком случае 25-летнему игроку потребуется разрешение «Пантерз».

Если в итоге клуб даст согласие, Барков перейдёт в «Таппару» на правах аренды. В то же время отмечается, что страховые выплаты на себя возьмёт «Флорида».

Последний раз финский хоккеист играл за «Таппару» в сезоне-2012/2013.

В минувшем сезоне Барков принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 20 шайб и сделал 42 результативные передачи при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. В 4 матчах плей-офф нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи при показателе полезности «0» и двух минутах штрафа.

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