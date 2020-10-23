Нападающий «Флориды» Александр Барков может перейти в «Таппару» на правах аренды

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков всерьёз рассматривает вариант с игрой за «Таппару» в чемпионате Финляндии, сообщает сайт «Aamulehti».
В таком случае 25-летнему игроку потребуется разрешение «Пантерз».
Если в итоге клуб даст согласие, Барков перейдёт в «Таппару» на правах аренды. В то же время отмечается, что страховые выплаты на себя возьмёт «Флорида».
Последний раз финский хоккеист играл за «Таппару» в сезоне-2012/2013.
В минувшем сезоне Барков принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 20 шайб и сделал 42 результативные передачи при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. В 4 матчах плей-офф нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи при показателе полезности «0» и двух минутах штрафа.
- 23 октября 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:44
-
23:41
-
23:38
-
23:25
-
23:18
-
23:12
-
23:00
-
22:43
-
22:34
-
22:30
-
22:05
-
21:56
-
21:50
-
21:45
-
21:28
-
21:15
-
21:13
-
20:52
-
20:50
-
20:33
-
20:15
-
19:44
-
19:20
-
19:15
-
19:00
-
18:47
-
18:31
-
18:26
-
18:22
-
18:00
-
17:45
-
17:37
-
17:19