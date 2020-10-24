Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никита Нестеров подписал контракт с «Калгари»

Никита Нестеров подписал контракт с «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник Никита Нестеров подписал однолетний контракт с «Калгари Флэймз», сообщает пресс-служба клуба НХЛ. Заработная плата 27-летнего игрока составит $ 700 тыс.

Последние три сезона Нестеров провёл в ЦСКА. В 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020 Никита забросил семь шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности "+7" и 24 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф он отметился тремя голевыми передачами.

Нестеров — воспитанник челябинской хоккейной школы «Трактор». В 2011 году на драфте НХЛ Никита был выбран в пятом раунде под общим 148-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2017 году он выступал за «Монреаль Канадиенс». Всего в его активе 132 матча в НХЛ.

«Даллас» совершил кражу? Лучший снайпер клуба Гурьянов будет играть за $ 2,55 млн в год
В прошлом сезоне он забил 20 голов в регулярке и 9 в плей-офф, а в новом ему готовят гораздо большую роль.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020