Никита Нестеров подписал контракт с «Калгари»
Российский защитник Никита Нестеров подписал однолетний контракт с «Калгари Флэймз», сообщает пресс-служба клуба НХЛ. Заработная плата 27-летнего игрока составит $ 700 тыс.
Последние три сезона Нестеров провёл в ЦСКА. В 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020 Никита забросил семь шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности "+7" и 24 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф он отметился тремя голевыми передачами.
Нестеров — воспитанник челябинской хоккейной школы «Трактор». В 2011 году на драфте НХЛ Никита был выбран в пятом раунде под общим 148-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2017 году он выступал за «Монреаль Канадиенс». Всего в его активе 132 матча в НХЛ.
«Даллас» совершил кражу? Лучший снайпер клуба Гурьянов будет играть за $ 2,55 млн в год
В прошлом сезоне он забил 20 голов в регулярке и 9 в плей-офф, а в новом ему готовят гораздо большую роль.
- 24 октября 2020
-
01:09
- 23 октября 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:44
-
23:41
-
23:38
-
23:25
-
23:18
-
23:12
-
23:00
-
22:43
-
22:34
-
22:30
-
22:05
-
21:56
-
21:50
-
21:45
-
21:28
-
21:15
-
21:13
-
20:52
-
20:50
-
20:33
-
20:15
-
19:44
-
19:20
-
19:15
-
19:00
-
18:47
-
18:31
-
18:26
-
18:22
-
18:00
-
17:45
-
17:37
Партнерский контент