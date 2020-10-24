«Каролина» продлила контракт с 24-летним защитником Форслингом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» объявил на своём официальном сайте о подписании нового контракта с 24-летним защитником Густавом Форслингом.

Отмечается, что стороны подписали однолетний контракт двустороннего характера. Играя в Национальной хоккейной лиге, Форслинг будет получать $ 700 тыс. В случае если шведский хоккеист будет отправлен в АХЛ, его зарплата составит $ 250 тыс.

В минувшем сезоне Форслинг не сыграл ни одного матча за «Каролину». В АХЛ он провёл за «Шарлотт Чекерс» 57 матчей и набрал 26 (8+18) очков при полезности полезности «+20».

Ранее швед выступал за «Чикаго Блэкхоукс». За карьеру в НХЛ защитник провёл 122 матча, забросил 8 шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «–8» и 42 минутах штрафа.