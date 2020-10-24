Артемий Панарин провёл тренировку с 19-летним форвардом питерского «Динамо»
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл совместную тренировку с 19-летним нападающим санкт-петербургского «Динамо» Юрием Ушаковым.
«Юра — техничный парень, это видно. У него есть потенциал, где-то даже похож на меня, если можно сказать, что у меня есть этот потенциал», — приводит слова Панарина пресс-служба клуба.
Видео можно посмотреть на канале питерского «Динамо» в YouTube.
28-летний Панарин, подписавший летом 2019 года семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн, является лучшим бомбардиром клуба с 95 (32+63) очками в 69 матчах минувшего сезона НХЛ, с коэффициентом полезности «+36» при 20 минутах штрафного времени.
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