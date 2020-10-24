Никитин: никто не собирается забирать у Шарыченкова игровое время, которое он заслужил

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:1).
«Мы тяжело начали. Первый период входили в игру, со второго уже контролировали ход встречи. Невынужденные удаления в начале — это Минск активно очень играл, заставлял нас фолить. Пока мы подстроились под их скорость, ушло время.
По плану Юханссон будет играть следующий матч. На сегодня у нас сразу был запланирован выход Шарыченкова. При выборе вратарей мы не от их игры отталкиваемся, а от нашего плана. Александр уже много сыграл. Ларсу нужна практика, но надо не перегрузить его. Важно, что никто не собирается забирать у Шарыченкова игровое время, которое он заслужил своей игрой. Ему только нужно поддерживать этот уровень», — приводит слова Никитина пресс-служба лиги.
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