Никитин: никто не собирается забирать у Шарыченкова игровое время, которое он заслужил

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:1).

«Мы тяжело начали. Первый период входили в игру, со второго уже контролировали ход встречи. Невынужденные удаления в начале — это Минск активно очень играл, заставлял нас фолить. Пока мы подстроились под их скорость, ушло время.

По плану Юханссон будет играть следующий матч. На сегодня у нас сразу был запланирован выход Шарыченкова. При выборе вратарей мы не от их игры отталкиваемся, а от нашего плана. Александр уже много сыграл. Ларсу нужна практика, но надо не перегрузить его. Важно, что никто не собирается забирать у Шарыченкова игровое время, которое он заслужил своей игрой. Ему только нужно поддерживать этот уровень», — приводит слова Никитина пресс-служба лиги.