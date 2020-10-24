Треливинг: Нестеров находится на пике своей карьеры, он добавит «Калгари» гибкости

Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг прокомментировал подписание российского защитника Никиты Нестерова.

«Мы думаем, что теперь у нас есть потенциал для роста. Мы считаем, что Нестеров, Нордстрём и Саймон будут очень ценными приобретениями для нас. Наши сотрудники проделали большую работу по оценке этих парней. Есть определенные роли, которые они могут выполнять.

Наши ребята почувствовали, что Нестеров, действительно, сделал большой шаг вперед. Он стал немного старше, немного опытнее. Очевидно, что нужно было привести его сюда и посмотреть, что получится из этого подписания. Но мы определенно думаем, что у него есть некоторые преимущества.

Мы считает, что Никита – хороший игрок. Он очень плотно сложен – это коренастый, крепкий и сильный парень, который очень конкурентоспособен. Для «Калгари» было немаловажно, что несмотря на левый хват, Нестеров может сыграть на правом фланге. После подписания Расмуса Андрессона и Криса Танева нам нужно было добавить глубины справа. Приобретение Никиты добавит нам гибкости. Тем более, что в КХЛ он играл и меньшинстве, и в большинстве. А ещё у него мощный бросок. Посмотрим, какая у него роль будет здесь. В КХЛ другой хоккей и поэтому нужно быть осторожным в прогнозах. Но сейчас Нестеров находится на пике своей карьеры», — передаёт слова Треливинга The Athletic.