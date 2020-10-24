Доми: даже у Джордана и Гретцки были трудные времена. Мне нужно просто прийти в норму

Нападающий Макс Доми прокомментировал переход из «Монреаль Канадиенс» в «Коламбус Блю Джекетс».

«Выступление за «Монреаль» стало важной частью моей жизни. Её следующая глава меня тоже очень волнует. Я перешёл в команду, которая готова побеждать, это отличный коллектив. Знаю не понаслышке, как тяжело против них играть. Это хорошо подготовленная команда, обладающая глубиной состава. Я попал в то место, где меня ждут и где могу сыграть важную роль. С нетерпением жду нового испытания.

Неудачный год? Даже у Майкла Джордана и Уэйна Гретцки были трудные времена. Так бывает, нужно просто прийти в норму. Жду этой возможности, надеюсь провести отличный год в «Коламбусе» и помочь им выиграть Кубок Стэнли», – приводит слова Доми The Score.