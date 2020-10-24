В НХЛ отвергли вариант открытия нового сезона матчем на льду горного озера
Национальная хоккейная лига планирует начать сезон-2020/2021 в эстетически приятном месте, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо. При этом лига отказалась от варианта с матчем на льду озера Луиз в провинции Альберта.
Озеро Луиз — небольшой водоём, расположенный в национальном парке Банф в Канаде на юге канадских Скалистых гор, известен необычно яркой окраской воды. Вода в озере приобрела изумрудный оттенок благодаря горной породе, приносимой ручьями с ледников.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 был доигран в «пузырях», которые были организованы в Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала «Тампа-Бэй Лайтнинг», обыгравшая в шести встречах «Даллас Старз» (4:2).
Старт нового сезона в НХЛ запланирован на 1 января 2021 года
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