«Детройт» предложил внести изменения в правила драфт-лотереи НХЛ

Изменение правил драфт-лотереи обсуждалось на заседании генеральных менеджеров клубов НХЛ, которое состоялось в пятницу, 23 октября. Об этом сообщает канадский обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.
«Раздаются призывы изменить формат, чтобы увеличить шансы команд, которые занимают самые низкие позиции в таблице. Хотя есть понимание, что в этом году ситуация была уникальной, а не нормальной, «Детройт» был невероятно расстроен, что опустился на 4-е место. У этой позиции есть поддержка среди других клубов, но лига запросила конкретные предложения», – сообщил Фридман.
Наибольшие шансы на выигрыш общего первого выбора были у «Детройт Ред Уингз» (18,5%), который занял последнее место в регулярном чемпионате. В итоге «красные крылья» проиграли все три лотереи за три первых пика и опустились на 4-ю позицию.
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