Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Детройт» предложил внести изменения в правила драфт-лотереи НХЛ

«Детройт» предложил внести изменения в правила драфт-лотереи НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Изменение правил драфт-лотереи обсуждалось на заседании генеральных менеджеров клубов НХЛ, которое состоялось в пятницу, 23 октября. Об этом сообщает канадский обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Раздаются призывы изменить формат, чтобы увеличить шансы команд, которые занимают самые низкие позиции в таблице. Хотя есть понимание, что в этом году ситуация была уникальной, а не нормальной, «Детройт» был невероятно расстроен, что опустился на 4-е место. У этой позиции есть поддержка среди других клубов, но лига запросила конкретные предложения», – сообщил Фридман.

Наибольшие шансы на выигрыш общего первого выбора были у «Детройт Ред Уингз» (18,5%), который занял последнее место в регулярном чемпионате. В итоге «красные крылья» проиграли все три лотереи за три первых пика и опустились на 4-ю позицию.

В НХЛ отвергли вариант открытия нового сезона матчем на льду горного озера
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020