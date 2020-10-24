Наиль Якупов дебютирует за «Авангард» в матче с «Автомобилистом»

«Авангард» объявил состав на домашнюю встречу с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».



Нападающий Наиль Якупов, перешедший из «Амура», дебютирует за «ястребов». Форвард омичей Клим Костин пропустит сегодняшнюю встречу. На матч не заявлен Сергей Шумаков, получивший травму в предыдущем матче, с уфимским «Салаватом Юлаевым».



Пятёрки выглядят следующим образом:

Шарипзянов — Емелин, Секач — Найт — Толчинский;

Береглазов — Покка, Буше — Зернов — Якупов;

Чистяков — Каски, Хохлачёв — Семёнов — Чинахов;

Готовец — Каблуков, Потапов — Стась — Дедунов.

Место в воротах займёт Игорь Бобков. Эмиль Гарипов, начавший предыдущую встречу в основе, сегодняшний матч начнёт сменщиком.