Наиль Якупов дебютирует за «Авангард» в матче с «Автомобилистом»
«Авангард» объявил состав на домашнюю встречу с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».
Нападающий Наиль Якупов, перешедший из «Амура», дебютирует за «ястребов». Форвард омичей Клим Костин пропустит сегодняшнюю встречу. На матч не заявлен Сергей Шумаков, получивший травму в предыдущем матче, с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Шарипзянов — Емелин, Секач — Найт — Толчинский;
- Береглазов — Покка, Буше — Зернов — Якупов;
- Чистяков — Каски, Хохлачёв — Семёнов — Чинахов;
- Готовец — Каблуков, Потапов — Стась — Дедунов.
Место в воротах займёт Игорь Бобков. Эмиль Гарипов, начавший предыдущую встречу в основе, сегодняшний матч начнёт сменщиком.
«Амур» обменял Якупова в «Авангард» на денежную компенсацию
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