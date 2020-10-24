Агент Хоффмана: кто не хочет иметь в составе человека, забивающего по 30 голов?

Агент Роберт Хупер, представляющий интересы нападающего Майка Хоффмана, заявил, что его клиент может согласиться на краткосрочный контракт. Бывший форвард «Флориды Пантерз» остаётся неограниченно свободным агентом.



«Никакой проблемы в однолетнем контракте нет. Но понятно, если соглашаешься на годичную сделку, то хочется поставить себя в хорошее положение, потому что через год ты снова выйдешь на рынок.



Думаю, некоторые команды, которые хотели получить Майка Хоффмана, испытывали трудности, чтобы найти ресурсы для такого игрока. Кто не хочет иметь в составе человека, забивающего по 30 голов? Поднимите руку», — приводит слова Хупера пресс-служба НХЛ.



30-летний Хоффман зарабатывал $ 5,187 млн за сезон. В регулярном чемпионате на счету канадца 59 (29+30) очков в 69 встречах. В Кубке Стэнли Майк в пяти матчах забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

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