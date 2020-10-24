«Локомотив» одержал восьмую победу кряду, в гостях обыграв «Нефтехимик»

«Локомотив» в гостях обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 5:1.



На четвёртой минуте матча Либор Гудачек вывел хозяев вперёд. Тем не менее уже в середине периода Антон Ландер с передач Атте Охтамаа и Павла Красковского сравнял счёт, а спустя 4 минуты Андре Петерссон вывел ярославцев вперёд. В конце второго периода Ландер с передачи Красковского оформил дубль, а на старте третьего игрового отрезка Алексей Марченко с передач Ткачёва и Пяаярви довёл преимущество до трёх шайб. На 46-й минуте Николай Коваленко забросил вторую шайбу в сезоне, установив итоговый счёт.

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Следующую встречу «Локомотив» проведёт 26 октября с «Салаватом Юлаевым». «Нефтехимик» 27 октября сыграет с «Ак Барсом».