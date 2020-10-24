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«Локомотив» одержал восьмую победу кряду, в гостях обыграв «Нефтехимик»

«Локомотив» одержал восьмую победу кряду, в гостях обыграв «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» в гостях обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 5:1.

На четвёртой минуте матча Либор Гудачек вывел хозяев вперёд. Тем не менее уже в середине периода Антон Ландер с передач Атте Охтамаа и Павла Красковского сравнял счёт, а спустя 4 минуты Андре Петерссон вывел ярославцев вперёд. В конце второго периода Ландер с передачи Красковского оформил дубль, а на старте третьего игрового отрезка Алексей Марченко с передач Ткачёва и Пяаярви довёл преимущество до трёх шайб. На 46-й минуте Николай Коваленко забросил вторую шайбу в сезоне, установив итоговый счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Локомотив» проведёт 26 октября с «Салаватом Юлаевым». «Нефтехимик» 27 октября сыграет с «Ак Барсом».

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2020, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Гудачек (Волгин) – 03:53' (5x5)   1:1 Ландер (Охтамаа, Красковский) – 11:32' (5x5)   1:2 Петерссон (Иванов, Осипов) – 15:48' (5x5)   1:3 Ландер (Красковский) – 37:35' (5x5)   1:4 Марченко (Пяаярви, Ткачёв) – 40:25' (5x4)   1:5 Коваленко (Кудрявцев, Рафиков) – 45:35' (5x5)
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