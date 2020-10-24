Якупов забросил шайбу в первом матче за «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов забросил первую шайбу за клуб во встрече с «Автомобилистом».
На 55-й минуте при счёте 4:2 в пользу омичей Якупов забросил первую шайбу за новый клуб, завершив красивую комбинацию «ястребов».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, 20 октября «Амур» и «Авангард» провели обмен, в результате которого в омский клуб отправился нападающий Наиль Якупов. Хабаровский клуб получил денежную компенсацию.
В прошлом сезоне нападающий принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 10 шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. Якупов проводил на льду 14 минут в матче. В плей-офф хоккеист не принимал участия.
8 мая Якупов был обменян из СКА в «Витязь», а затем, не проведя ни одного матча за подольскую команду, был выменян в «Амур» на денежную компенсацию. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл за хабаровчан 15 матчей и набрал 7 (1+6) очков.
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