Якупов забросил шайбу в первом матче за «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов забросил первую шайбу за клуб во встрече с «Автомобилистом».



На 55-й минуте при счёте 4:2 в пользу омичей Якупов забросил первую шайбу за новый клуб, завершив красивую комбинацию «ястребов».

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Напомним, 20 октября «Амур» и «Авангард» провели обмен, в результате которого в омский клуб отправился нападающий Наиль Якупов. Хабаровский клуб получил денежную компенсацию.



В прошлом сезоне нападающий принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 10 шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. Якупов проводил на льду 14 минут в матче. В плей-офф хоккеист не принимал участия.



8 мая Якупов был обменян из СКА в «Витязь», а затем, не проведя ни одного матча за подольскую команду, был выменян в «Амур» на денежную компенсацию. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл за хабаровчан 15 матчей и набрал 7 (1+6) очков.

«Амур» обменял Якупова в «Авангард» на денежную компенсацию