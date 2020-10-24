Якупов: СКА не делал предложений о понижении зарплаты, меня вручили «Амуру»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал свои обмены из СКА в «Витязь» и в «Амур».



«Было немного удивительно и неожиданно, когда меня обменяли из СКА. Так получилось, что было много переходов и переездов, но сейчас я нахожусь в «Авангарде». Приятно удивлён уровнем этой организации. Всё показали, рассказали, создали все условия. Здесь остаётся только играть.



Начнём с того, что у меня не было никаких предложений о понижении зарплаты от СКА. Меня просто поставили перед фактом, что произошёл обмен. В «Витязе» мы не договорились о контракте, там предлагали совсем не то, что мы хотели. При этом я был готов двигаться, но диалог не сильно получался. Потом меня уже вручили «Амуру», и я поехал в Хабаровск играть по контракту», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Амур» обменял Якупова в «Авангард» на денежную компенсацию