Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Якупов — о выборе первым номером драфта НХЛ: вообще не хочу об этом говорить

Якупов — о выборе первым номером драфта НХЛ: вообще не хочу об этом говорить
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал выбор на драфте под первым номером.

«Про мой выбор первым номером драфта вообще не хочу говорить. Насколько влияет на карьеру агент? Что-то есть, но на лёд выходит хоккеист, а не агент. Именно ты несёшь ответственность за свою игру. Но агент — частичка карьеры, важная частичка.

Не хочется вспоминать прошлые годы карьеры. Были гималайские горы, хорошие и плохие моменты, но это уже не важно. Нужно фокусироваться на сегодняшнем моменте.

Нет никаких мыслей об НХЛ. Забегать вперёд тоже не хочется. У каждого хоккеиста свои обстоятельства, жёны, девушки, дети, и не всегда от игрока зависит его будущее. У меня сейчас ещё есть дела в России.

Наверняка ко мне был интерес со стороны других клубов. Но максимальную заинтересованность проявил только «Авангард», у меня не было сомнений», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Якупов забросил шайбу в первом матче за «Авангард»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020