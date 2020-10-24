Якупов — о выборе первым номером драфта НХЛ: вообще не хочу об этом говорить

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал выбор на драфте под первым номером.
«Про мой выбор первым номером драфта вообще не хочу говорить. Насколько влияет на карьеру агент? Что-то есть, но на лёд выходит хоккеист, а не агент. Именно ты несёшь ответственность за свою игру. Но агент — частичка карьеры, важная частичка.
Не хочется вспоминать прошлые годы карьеры. Были гималайские горы, хорошие и плохие моменты, но это уже не важно. Нужно фокусироваться на сегодняшнем моменте.
Нет никаких мыслей об НХЛ. Забегать вперёд тоже не хочется. У каждого хоккеиста свои обстоятельства, жёны, девушки, дети, и не всегда от игрока зависит его будущее. У меня сейчас ещё есть дела в России.
Наверняка ко мне был интерес со стороны других клубов. Но максимальную заинтересованность проявил только «Авангард», у меня не было сомнений», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 24 октября 2020
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