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Толчинский: «Авангард» болеет за Хабиба. Будем смотреть бой всей командой

Толчинский: «Авангард» болеет за Хабиба. Будем смотреть бой всей командой
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский подвёл итоги встречи с екатеринбургским «Автомобилистом». Омская команда одержала победу со счётом 6:3, а Толчинский оформил дубль.

«Здорово сыграли, 6:3 выиграли. Тяжело было, но классно действовали в защите и реализовали свои моменты. Конечно, расстроился, что не забил буллит. Сделал то, что не собирался делать, как-то зажало меня.

Рад, что «Авангард» подписал Якупова. Очень талантливый, быстрый хоккеист. Как повлияла длинная пауза? Отдохнули, но и тонус игровой был потерян. Внутри сезона сложно заново начинать играть.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи? Будем смотреть всей командой. Конечно, болеем за Хабиба», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Дебютный гол Якупова принёс «Авангарду» победу над «Автомобилистом»
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