Н. Коваленко: игрокам «Локомотива» всё равно, сколько побед подряд. Это наша работа

Нападающий «Локомотива» Николай Коваленко поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1).
«Хорошо провели встречу, достойно. Создали много моментов, можно было больше забить. Чуть-чуть построже могли играть в обороне, допускали контратаки.
Победная серия? Хоть 10 или 15 матчей выиграли — всё равно. Все на позитиве, мы один коллектив, и это наша работа. Должны стараться каждый матч, сейчас получается, выигрываем», — приводит слова Коваленко пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 5:1. На 4-й минуте встречи ярославцы пропустили гол, а затем ответили пятью шайбами.
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