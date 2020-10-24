Шипачёв — о Дацюке: 42 года не предел для него. Рад, что такой мастер был на моем пути

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился мнением о форварде «Автомобилиста» Павле Дацюке.
«Дацюк не просто очень талантливый хоккеист, он обладает огромным победным опытом — столько всего выиграл. У него много чего можно подсмотреть: как он занимается, как серьёзно относится к хоккею, к тренировкам, к питанию. Я очень рад, что на моем пути был такой Мастер. Думаю, сорок два года — не предел для него. Может еще долго радовать болельщиков своей игрой. Голова-то золотая.
Готов ли играть до такого возраста? Я так далеко не заглядываю. Надо выкладываться в каждом отдельном матче и сезоне. Постоянно доказывать, что не зря занимаешь свое место, помогать команде. Это самое главное. А там уж посмотрим, до скольких лет у меня это будет получаться.
Одним из секретов своего долголетия Дацюк называл правильное спортивное питание? Раньше я мог есть во сколько угодно и что угодно. Помню, когда играл во второй команде, мог вернуться домой в десять-одиннадцать вечера и съесть жареные пельмени, запив их коробкой молока. Вообще спокойно. А сейчас — если не будешь соблюдать график питания, появится лишний вес, дискомфорт в ногах. Если я сегодня наемся вечером пельменей, то потом целую ночь спать не буду — пока все не переварится», — приводит слова Шипачёва «ВТБ России».
- 24 октября 2020
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