Малкин отреагировал на победу Хабиба в бою с Гэтжи на UFC 254

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отреагировал на победу россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

В своём «инстаграме» Малкин опубликовал фото Хабиба, написав 29-0, добавив хэштеги #этимвсёсказано #орёл.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгения Малкина.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. Хабиб стал третьим бойцом в истории UFC, который победил приёмом треугольником в титульном бою.

Затем Хабиб непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта. Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.