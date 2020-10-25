«Уходит непобеждённым. Настоящий чемпион!» ФХР — о победе Хабиба в бою с Гэтжи

Пресс-служба Федерации хоккея России отреагировала на победу россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Побед – 29, поражений – 0. Хабиб Нурмагомедов заявил, что сегодня был его последний бой в карьере, а это значит – он уходит непобеждённым. Настоящий чемпион!», — сказано в сообщении ФХР в «Твиттере».

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольник. Хабиб стал третьим бойцом в истории UFC, который победил приёмом треугольником в титульном бою.



Затем Хабиб непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта. Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

