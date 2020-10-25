Коллитон — о недовольстве лидеров «Чикаго»: они должны думать, как помочь команде

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон поделился мнением о роли, которую должны играть ветераны в процессе перестройки команды.

«Они должны помочь. Они должны внести вклад в воспитание молодых игроков, показать им, как нужно вести себя на льду и вне площадки. Это ускорит процесс и принесет им пользу. Нам нужно, чтобы молодёжь проявила себя. Из-за ситуации с потолком зарплат мы не имеем возможности приобрести уже состоявшихся игроков, способных сразу же влиться в команду. Только так мы сможем нарастить глубину и добиться успеха. Мы увидели плоды этого в плей-офф. У нас было много молодых парней, игравших важную роль. Они помогли нам обыграть «Эдмонтон» и быть конкурентоспособными в серии с «Вегасом».

Порой опытным игрокам может не нравиться сложившаяся ситуация и решения, которые принимает руководство, но они должны думать о своей игре, о том, как они могут помочь команде. Работа заставляет меня концентрироваться на вещах, которые принесут пользу всей команде в целом, чтобы мы смогли успешно провести сезон, а в ближайшие годы стали замечательной элитной командой.

Им должна понравиться такая перспектива. Над этим мы работаем изо всех сил. От них жду, чтобы они приложили все усилия и помогли нам как можно быстрее выйти на этот уровень. Они только выиграют, если у нас это получится. Хочу, чтобы они это поняли. Этим мы занимаемся. Они могут сделать очень многое, и мы хотим, чтобы они приняли участие в осуществлении наших планов», – цитирует Коллитона Chicago Tribune.

Стало известно, что Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн, Данкан Кит и Брент Сибрук недовольны последними действиями клуба – обменом форварда Брэндона Саада и решением не продлевать контракт с вратарём Кори Кроуфордом.