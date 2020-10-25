Вайсфельд: не думаю, что Чехович и Липанов произведут фурор в КХЛ, но заиграть могут

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением о перспективах форвардов Ивана Чеховича и Алексея Липанова, перешедших в «Торпедо» и московское «Динамо» соответственно.
«Проявить себя тоже можно по-разному. Пробиться в основной состав – это одно, стать в команде ведущим игроком – совершенно другое. Не думаю, что эти ребята произведут в нашей лиге какой-то фурор. Но заиграть в КХЛ могут.
Оба в таком возрасте, что серьёзную ставку на них нет смысла делать: либо они будут здесь средними игроками – и тогда останутся, но погоды в команде, как говорится, делать не станут, либо здорово себя проявят, но тогда точно в КХЛ не задержатся, а предпочтут снова улететь за океан. Так что звездами они в нашей лиге в ближайшее время не будут.
Думаю, они и сейчас-то вернулись, чтобы иметь игровую практику, быть в форме. Это первое, что приходит на ум. Пока оба ничего серьёзного в карьере не показали. Но, опять же, возраст такой, что могут и позже раскрыться», – приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».
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