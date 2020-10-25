Дермотт: никогда не думал, что сыграю вместе с Торнтоном. Я рос, наблюдая за его игрой

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Трэвис Дермотт поделился мнением о переходе в команду форварда Джо Торнтона.

«Мне пока ещё не удалось пообщаться с ним, но очень рад, что встречу его. Будет здорово, если Джо окажется рядом со мной на скамейке. Вот уж никогда не думал, что буду играть с ним в одной команде. Ведь я вырос, наблюдая за его игрой», – цитирует Трэвиса Дермотта издание The Score.

В минувшем регулярном чемпионате ветеран лиги принял в составе «Сан-Хосе Шаркс» участие в 70 матчах, набрав в них 31 очко (7+24) при показателе полезности «–19». В Национальной хоккейной лиге нападающий провёл 1636 матчей и набрал 1509 очков (420+1089). Кубок Стэнли Джо Торнтон за долгую карьеру завоевать не сумел.