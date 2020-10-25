Голкипер «Амура» Лангхамер получил удаление «2+10» за неправильную экипировку

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Трактор». В ходе третьего периода гости впереди — 2:0.

Перед стартом второго периода произошёл очень редкий эпизод в современном хоккее. Голкипер «Амура» Марек Лангхамер получил удаление «2+10» за неправильную экипировку. Как рассказал комментатор матча Кирилл Корнилов, чешский голкипер заработал удаление за то, что его наплечник не соответствовал стандартным размерам.

Тренерский штаб «Трактора» обратил внимание судей на амуницию Лангхамера. По правилам, только в перерыве матча можно провести процедуру замера наплечника. Судьи подтвердили сомнения челябинской стороны и выписали Лангхамеру удаление. В результате «Амур» остался втроём и пропустил вторую шайбу.