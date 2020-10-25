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Шайбы Кравцова и Калинина помогли «Трактору» снова обыграть «Амур» в Хабаровске

Шайбы Кравцова и Калинина помогли «Трактору» снова обыграть «Амур» в Хабаровске
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Трактор». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу челябинской команды. Подопечные Анвара Гатиятулина одержали пятую победу в последних шести матчах. При этом 23 октября «Трактор» также обыграл «Амур» в Хабаровске (4:2).

Счёт был открыт на 18-й минуте первого периода усилиями нападающего гостей Виталия Кравцова. На старте второго периода форвард «Трактора» Сергей Калинин отличился в большинстве. В третьем периоде хозяева отыграли одну шайбу благодаря голу Владимира Бутузова, но на большее их не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2020, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Седлак, Исаев) – 17:51' (5x5)   0:2 Калинин – 21:38' (5x3)   1:2 Бутузов (Йордан, Полунин) – 46:44' (5x5)

Перед стартом второго периода произошёл очень редкий эпизод в современном хоккее. Голкипер «Амура» Марек Лангхамер получил удаление «2+10» за неправильную экипировку. Чешский голкипер заработал удаление за то, что его наплечник не соответствовал стандартным размерам.

Голкипер «Амура» Лангхамер получил удаление «2+10» за неправильную экипировку
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