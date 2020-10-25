Ласьков: Прохоркина и Потехина приведём в нормальное состояние до Евротура
Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что главный тренер уральцев Илья Воробьёв сегодня, 25 октября, приступит к работе с командой после вынужденного карантина. Специалист был отправлен на карантин 12 октября, когда его тест на коронавирус дал положительный результат.
«Второй анализ у Ильи Петровича отрицательный, поэтому он заступает на тренерский мостик и сегодня проведёт тренировку команды. Второй анализ был сдан вчера. Тренер вратарей Клемен Мохорич тоже приступает к работе.
Отрицательные результаты у Прохоркина и Потехина, они потихоньку начинают приступать к реабилитации. Думаем, до Евротура приведём их в нормальное состояние», – цитирует Ласькова ТАСС.
Источник: «Магнитка» сыграет с «Северсталью» без 15 игроков основного состава
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