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Ласьков: Прохоркина и Потехина приведём в нормальное состояние до Евротура

Ласьков: Прохоркина и Потехина приведём в нормальное состояние до Евротура
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что главный тренер уральцев Илья Воробьёв сегодня, 25 октября, приступит к работе с командой после вынужденного карантина. Специалист был отправлен на карантин 12 октября, когда его тест на коронавирус дал положительный результат.

«Второй анализ у Ильи Петровича отрицательный, поэтому он заступает на тренерский мостик и сегодня проведёт тренировку команды. Второй анализ был сдан вчера. Тренер вратарей Клемен Мохорич тоже приступает к работе.

Отрицательные результаты у Прохоркина и Потехина, они потихоньку начинают приступать к реабилитации. Думаем, до Евротура приведём их в нормальное состояние», – цитирует Ласькова ТАСС.

Источник: «Магнитка» сыграет с «Северсталью» без 15 игроков основного состава
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