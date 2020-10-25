Светлов: запрос об измерении формы Лангхамера пришёл из Москвы
Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2).
«Немного двоякая оценка игры. Не получилось начало матча, мы действовали робко, а соперник начал активно, быстрее, нахальнее и наглее играл. У нас не было как такового движения, допускали много брака, получили гол. Потом получили ненужные удаления, играли втроём, пропустили вторую шайбу. После этого перестроили игру, и она пошла по-другому. Забили хороший гол, но немного времени не хватило.
Удаление Лангхамера? Запрос об измерении формы вратаря пришёл из Москвы. У нас обычная экипировка, не спецзаказ. Он стандартный, но определили, что наплечник торчит выше положенного», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.
Голкипер «Амура» Лангхамер получил удаление «2+10» за неправильную экипировку
- 25 октября 2020
-
13:01
-
12:45
-
12:28
-
12:19
-
12:10
-
11:56
-
11:37
-
10:59
-
10:15
-
09:50
-
09:15
-
09:01
-
08:55
-
08:30
-
08:06
-
04:36
- 24 октября 2020
-
23:20
-
22:45
-
22:12
-
21:47
-
21:20
-
20:53
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:21
-
19:55
-
19:51
-
19:34
-
19:16
-
19:16
-
19:08
-
18:54
-
18:04
-
17:53
Партнерский контент