Светлов: запрос об измерении формы Лангхамера пришёл из Москвы

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2).

«Немного двоякая оценка игры. Не получилось начало матча, мы действовали робко, а соперник начал активно, быстрее, нахальнее и наглее играл. У нас не было как такового движения, допускали много брака, получили гол. Потом получили ненужные удаления, играли втроём, пропустили вторую шайбу. После этого перестроили игру, и она пошла по-другому. Забили хороший гол, но немного времени не хватило.

Удаление Лангхамера? Запрос об измерении формы вратаря пришёл из Москвы. У нас обычная экипировка, не спецзаказ. Он стандартный, но определили, что наплечник торчит выше положенного», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.