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Светлов: запрос об измерении формы Лангхамера пришёл из Москвы

Светлов: запрос об измерении формы Лангхамера пришёл из Москвы
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2).

«Немного двоякая оценка игры. Не получилось начало матча, мы действовали робко, а соперник начал активно, быстрее, нахальнее и наглее играл. У нас не было как такового движения, допускали много брака, получили гол. Потом получили ненужные удаления, играли втроём, пропустили вторую шайбу. После этого перестроили игру, и она пошла по-другому. Забили хороший гол, но немного времени не хватило.

Удаление Лангхамера? Запрос об измерении формы вратаря пришёл из Москвы. У нас обычная экипировка, не спецзаказ. Он стандартный, но определили, что наплечник торчит выше положенного», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.

Голкипер «Амура» Лангхамер получил удаление «2+10» за неправильную экипировку
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