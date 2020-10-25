Бадюков: у Юрова классный игровой интеллект, есть задатки серьёзного игрока

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о прогрессе молодого форварда магнитогорского «Металлурга» Данилы Юрова, который в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» забросил дебютную шайбу в составе уральской команды, а также отдал результативную передачу.
«Важно, что Юров вошёл в число самых молодых авторов шайб за всю историю КХЛ, вместе с Кицыным и Тарасенко. Вообще, он молодец. Ему доверяют, и ему очень важно, что он выходит на лёд вместе с опытными мастерами. У Данилы вдвойне непростая ситуация, ведь он играет вместе с легионерами — Беком и Нестрашилом. С одной стороны ему всё равно надо дебютировать, но, с другой, он делает это с иностранцами. У Юрова классный игровой интеллект. Партнёры-иностранцы стараются найти его как сложившегося игрока, а не как молодого. Они играют с ним как со взрослым хоккеистом. Это радует, этим он выделяется на фоне остальных.
Юров — интересный и серьёзный человек. Никто не знает, что будет дальше, но задатки того, что он вырастет в серьёзного игрока, есть. Другой вопрос, чтобы он не останавливался в развитии. Естественно, на него сейчас обратят внимание за океаном и в КХЛ. Это произойдёт в любом случае. Главное, чтобы Юров зацепился за состав. Не каждый молодой хоккеист может это сделать, выдавая стабильную игру. Главное, что со взаимоотношениями с легионерами, с которыми Юров играет, у него всё в порядке.
Уральский поток молодых талантов никогда не иссякает. У нас есть несколько школ, о которых все знают. И Урал — это кузница молодых игроков. Да, может быть, это звучит шаблонно, но в Челябинске и Магнитогорске есть сильные команды и приличные школы, поэтому там всегда будут выстреливать ребята», — сказал Бадюков в интервью “Чемпионату”.
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