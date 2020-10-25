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Калинин: Кравцов взрослеет, становится эмоционально устойчивым

Калинин: Кравцов взрослеет, становится эмоционально устойчивым
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).

«Как сказал тренер — тяжёлая игра. Третий наш матч на выезде. Здесь всегда сложно в плане организации. Время всегда разное. Ранняя игра. Проснулись — поехали. В этом плане немного тяжеловато было. Здорово, молодцы, сумели дотерпеть, выстояли. В конце старались охладить команду соперника, чтобы они не входили на высоких скоростях в нашу зону. Считаю, что удалось. Ложились под шайбу, делали все для победы. Молодцы.

Кравцов? Он взрослеет, становится эмоционально устойчивым. Виталий играет в команде большую роль, ребята ему доверяют, и он старается оправдать это доверие», — цитирует Калинина пресс-служба уральского клуба.

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