Иван Николишин: у меня был лучший детский тренер в мире

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Иван Николишин рассказал о работе под руководством Алексея Ковалёва. Он вспомнил и первого детского тренера Павла Баулина.
«Что за тренер Ковалёв? Извините, но ответ на этот вопрос останется в нашей раздевалке. Могу лишь сказать, что безмерно благодарен Алексею Вячеславовичу за тот шанс, что он мне предоставил в «Куньлуне», поверив в меня.
У меня был самый лучший детский тренер в мире Баулин Павел Анатольевич, у которого куча воспитанников заиграла на самом высоком уровне. Это тренер, который живет своими хоккеистами, переживает, как дела в школе, в семье. Благодаря ему у меня было просто замечательное хоккейное детство. Считаю его систему подготовки эталонной: без ругани, без мата, не говоря уже о рукоприкладстве», — приводят слова Николишина «Известия».
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