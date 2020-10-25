Житник: хоккейная Украина уже оттолкнулась от дна кризиса, начинается подъём

Олимпийский чемпион воспитанник киевского «Сокола» Алексей Житник рассказал о возрождении команды и поделился мнением об уровне украинского хоккея.
«Полностью согласен с интервью Павла Бучневича, который имел возможность следить за плей-офф Украинской хоккейной лиги и отметил, что уровень там не ниже, чем в ВХЛ. И не случайно финальная серия между «Донбассом» и «Кременчугом» затянулась до седьмого матча и ушла в овертайм, где состоялась сенсация – кубок выиграл «Кременчуг». Таким образом, период многолетнего правления «Донбасса» в нашем хоккее завершился.
Хоккейная Украина уже оттолкнулась от дна кризиса, начинается подъём. У сборной есть потенциал войти хотя бы в топ-20, лучшим за последние годы получился плей-офф УХЛ. Судя по тому что видел, три клуба – «Кременчуг», «Донбасс» и «Днепр» – показывали элементы зрелого хоккея и не были бы статистами в ВХЛ. Да и как иначе, если в этих командах выступали игроки с опытом игры в КХЛ, например Монс, Казаковцев, Сигарёв, Захаров, Валуйский, Карамнов Андрюхов. Причём в финале многие из них как раз уступили.
Посмотрите этой осенью на европейский хоккей. Так и не удалось запуститься главной лиге Германии – DEL-лиге, которая в последние годы в Лиге чемпионов на равных конкурирует даже со шведскими и финскими элитными чемпионатами. По-прежнему на паузе Английская лига. И на этом фоне Украине удалось провести чемпионат УХЛ из восьми команд, а также не просто плей-офф, а лучший плей-офф в истории страны. Более того, 25 октября стартует пятый сезон УХЛ. Позитивный сигнал», — цитирует Житника Russia-Hockey.
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