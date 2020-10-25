Рассказов: глупо говорить, что «Амуру» не хватило времени. Правила давно неизменны

Нападающий «Амура» Кирилл Рассказов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.

«Трактор» в начале выглядел свежее, добавили в движении к третьему периоду. Работали хорошо, бились. Глупо говорить, что нам не хватило времени: в хоккей играют 60 минут, эти правила давно неизменны», — цитирует Рассказова пресс-служба КХЛ.

Счёт был открыт на 18-й минуте первого периода усилиями нападающего гостей Виталия Кравцова. На старте второго периода форвард «Трактора» Сергей Калинин забил в большинстве. В третьем периоде хозяева отыграли одну шайбу благодаря голу Владимира Бутузова, но на большее их не хватило.