«Баффало» продлил контракт с нападающим Сэмом Райнхартом на один год и $ 5,2 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» объявил на своём официальном сайте о подписании нового контракта с 24-летним нападающим Сэмом Райнхартом. Соглашение с форвардом подписано на один год. Заработная плата канадского хоккеиста составит $ 5,2 млн.
В минувшем сезоне Райнхарт принял участие в 69 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросил 22 шайбы и отдал 28 результативных передач при показателе полезности «-15» и 20 минутах штрафного времени. По итогам сезона американский клуб не попал в плей-офф.
За карьеру в НХЛ Райнхарт провёл 400 матчей, забросил 109 шайб и отдал 146 результативных передач при показателе полезности «–69» и 80 минутах штрафа. Он был выбран «Баффало» в первом раунде под общим 2-м номером на драфте-2014.
Вратарь «Баффало» Улльмарк хочет получать $ 4,1 млн в год. Клуб предлагает $ 1,8 млн
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