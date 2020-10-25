Хет-трик Радила помог «Спартаку» обыграть «Сочи» в домашнем матче КХЛ
«Спартак» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Олега Знарка.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Спартака» Лукаш Радил, который оформил хет-трик. Три очка в составе победителей набрал Йори Лехтеря (0+3). Голкипер хозяев Юлиус Гудачек отразил 36 бросков. Единственную шайбу у «Сочи» забросил Амир Гараев.
Таким образом, южане потерпели седьмое поражение в последних восьми играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 28 октября дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Спартак» 27 октября в Москве — с череповецкой «Северсталью».
КХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Радил (Шабловский, Лехтеря) – 32:29' (5x5) 1:1 Гараев (Рундблад, Огирчук) – 33:34' (5x5) 2:1 Талалуев (Гудачек, Широков) – 55:03' (5x5) 3:1 Радил (Лехтеря, Ганзл) – 56:14' (5x4) 4:1 Радил (Лехтеря) – 58:24' (en)
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